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Глава общины Нор Норк подал заявление об отставке

Глава общины Нор Норк подал заявление об отставке

Глава общины Нор Норк Айк Мгрян подал заявление об отставке, которое сегодня утром подписал мэр Еревана Айк Марутян.

В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“Айк Мгрян подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу, однако я не знаю, где он будет работать”, - отметил Карапетян.

Исполняющим обязанности руководителя административного района Нор Норк Еревана будет заместитель руководителя административного района Эдмонд Казарян.




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БелТА

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