Глава общины Нор Норк подал заявление об отставке

Глава общины Нор Норк Айк Мгрян подал заявление об отставке, которое сегодня утром подписал мэр Еревана Айк Марутян.

В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“Айк Мгрян подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу, однако я не знаю, где он будет работать”, - отметил Карапетян.

Исполняющим обязанности руководителя административного района Нор Норк Еревана будет заместитель руководителя административного района Эдмонд Казарян.