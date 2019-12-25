Кинокомпания STX Entertainment опубликовала на YouTube второй трейлер боевика Гая Ричи "Джентльмены".

Наркобарон хочет оставить преступную деятельность, поэтому решает продать свой бизнес. Покупателями оказываются влиятельные миллиардеры из США.

После выхода двух фэнтези-фильмов "Короля Артура: Легенда меча" (2017 год) и "Алладина" (2019 год) британский режиссер, судя по видео, решил вернуться к привычному стилю: шуткам, перестрелкам и диалогам,,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главные роли в картине исполнили Мэтью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррел, Мишель Докери и другие.

В российском прокате боевик должен выйти 13 февраля.