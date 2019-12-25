Арарат Мирзоян подал в суд на Нарека Самсоняна

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян подал судебный иск против председателя ОО “Гражданское сознание” Нарека Самсоняна.

Как передает Арменпресс, это опубликовано на сайте Datalex.am (судебная информационная система).

Арарат Мирзоян предъявил требование о возмещении ущерба, причиненного его чести, достоинству и деловой репутации путем оскорбления и клеветы.

Председатель либеральной общественной организации “Гражданское сознание” Нарек Самсонян 24 ноября на своей странице в Facebook сделал запись о том, что председатель НС РА Арарат Мирзоян угощал хашем своих близких, 26 - 28 человек, в одном из ресторанов Еревана, и заплатил 290.000 драмов. Самсонян также отметил, что Мирзоян не мог позволять себе такие угощения до прихода к власти. “Арарат Мирзоян до того, как стал пользоваться возможностями, предоставляемыми властью, не мог себе этого позволить, мечтать о таком удовольствии, ведь он был человеком, который не мог заплатить кредит (запись отредактирована корреспондентом)”, -написал Самсонян.

На запись Самсоняна отозвался председатель НС РА Арарат Мирзоян. “Дорогие мои, вчера утром по случаю моего Дня рождения я пригласил родных на хаш. В конце мероприятия я заплатил сумму в 290 тысяч драмов”,- написал Мирзоян, отметив, что собирается подать судебный иск против Самсоняна за оскорбление и клевету.