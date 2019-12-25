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Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Агентство РИА Новости Крым опубликовало видео прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.

На кадрах видно, как поезд проходит под арками, которые подсвечены в цвета российского флага.

Поезд "Таврия" должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в столицу Крыма через 33 часа. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник дал президент России Владимир Путин.

 




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