Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Король Испании признал, что Каталония вызывает озабоченность

Король Испании признал, что Каталония вызывает озабоченность

Король Испании в рождественском обращении к гражданам признал, что Каталония вызывает серьезную озабоченность, призвал к единству и уважению конституции, которая защищает территориальную целостность.

Перечисляя проблемы, которые больше всего заботят граждан страны, глава государства назвал "падение доверия многих граждан к институтам власти" и Каталонию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о достижениях испанцев за 40 лет, прошедших со времени окончания диктатуры, Фелипе VI выделил "стремление к согласию… диалогу и уважению разных идеологий", которое "разрушило стены нетерпимости, обиды и непонимания" в прошлом.

Свое обращение глава государства завершил поздравлением с Рождеством на баскском, каталанском и галисийском языках.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации