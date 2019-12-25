Король Испании признал, что Каталония вызывает озабоченность

Король Испании в рождественском обращении к гражданам признал, что Каталония вызывает серьезную озабоченность, призвал к единству и уважению конституции, которая защищает территориальную целостность.

Перечисляя проблемы, которые больше всего заботят граждан страны, глава государства назвал "падение доверия многих граждан к институтам власти" и Каталонию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о достижениях испанцев за 40 лет, прошедших со времени окончания диктатуры, Фелипе VI выделил "стремление к согласию… диалогу и уважению разных идеологий", которое "разрушило стены нетерпимости, обиды и непонимания" в прошлом.

Свое обращение глава государства завершил поздравлением с Рождеством на баскском, каталанском и галисийском языках.