Подозреваемый, препятствовавший работе журналиста ТК “Кентрон”, сам явился в полицию

24 декабря в 19: 00 журналист телекомпании “Кентрон” сообщил в Масисское отделение полиции, что около 13: 00 он для осуществления своей профессиональной деятельности, выехал в рыбоводческое хозяйство села Овташат. Однако, в рыбоводческом хозяйстве, к нему подошел некий гражданин и воспрепятствовал его работе, затем к нему и к оператору подошли и другие лица, завязалась потасовка, в ходе которой был поврежден фотоаппарат “Сони”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в результате предпринятых сотрудниками полиции мероприятий и разъяснительной работы 24 декабря в 22: 40 в отделение добровольно явился 53-летний житель села Овташат и дал признательные показания.

Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Продолжается подготовка материалов.