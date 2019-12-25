Пожар, вспыхнувший на армяно-грузинской границе, локализован

Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

24 декабря в 07:30 на место происшествия выехали пять отрядов центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил СС МЧС Армении.

Пожар был локализован 24 декабря в 17:20, площадь пожара составила 500 га, из которых 300 га с травяным покрытием, а 200 га – территория леса (2 га засохших деревьев).

23-го декабря в 16: 27 в службу “911” поступила информация о том, что на участке от села Привольное до межгосударственной границы Республики Грузия горит территория леса.

На место происшествия выехали один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС, оперативная группа областного спасательного управления, 28 спасателей Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения и 139 спасателей из пожарно-спасательных отрядов областного спасательного управления.

Выяснилось, что горит территория с травяным покрытием, около 30 км, находящаяся севернее села Привольное, вблизи границы с Грузией. Из-за труднодоступности местности и темноты работы по тушению пожара проводились с большим трудом. В 01:40 из-за темноты работы были прекращены.

24-го декабря в 04:43 работы по пожаротушению возобновились, в них приняли участие 172 спасателя, 22 единицы техники и сотрудники филиала “Таширское лесное хозяйство” ГНКО “Армлес”.

Площадь пожара составила 500 га, из которых 300 га с травяным покрытием, а 200 га – территория леса (2 га засохших деревьев). В 18: 00 из-за темноты работы по тушению пожара были прекращены.