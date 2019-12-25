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В полиции начато служебное расследование в связи с задержанием Давида Апояна

В полиции начато служебное расследование в связи с задержанием Давида Апояна

По поручению исполняющего обязанности начальника Полиции Армении Армана Саркисяна, в управлении внутренней безопасности полиции начато служебное расследование в связи с задержанием председателя студенческого совета Ереванского государственного университета Давида Апояна, его привода из государственного университета в отделение полиции Мараша. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Служебное расследование проверит правомерность действий сотрудников полиции”, - отметили в управлении. Председатель студенческого совета ЕГУ Давид Апоян был подвергнут приводу 24 декабря из своего кабинета в университете. После допроса в полицейском отделении в качестве свидетеля Апоян вышел из отделения.

Председатель студенческого совета ЕГУ был допрошен по делу о стрельбе, произошедшей во дворе ЕГУ 20 декабря. Он отметил, что в ходе инцидента его не было на месте происшествия.




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