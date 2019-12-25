Тбилиси мог бы вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата". Об этом заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] "нормандского формата", где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах [с Россией], так как у нас одних нет силы вести переговоры. Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении. Нам нужна поддержка", - указала президент республики, отвечая на вопрос о том, следует ли вести переговоры с Россией. Глава грузинского государства уверена, что следует использовать все пути, чтобы "сломить" ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. "Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок", - подчеркнула она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем Зурабишвили считает, что формат Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, а также регулярные встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным следует сохранить.