Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана
11:03, 25 Декабрь, 2019
В мэрии Еревана началось 4-е заседание 3-ей сессии Совета старейшин Еревана. Как передает Арменпресс, в повестке 14 вопросов.
Совет старейшин Еревана примет решение об утверждении и бюджете программы развития столицы на 2020 год. В повестку включены также и вопросы предоставления права на продолжение эксплуатации организованных служебных автостоянок, предоставления льгот по линии местных пошлин, платежей 2020 года и другие вопросы.