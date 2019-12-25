Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 4-е заседание 3-ей сессии Совета старейшин Еревана. Как передает Арменпресс, в повестке 14 вопросов.

Совет старейшин Еревана примет решение об утверждении и бюджете программы развития столицы на 2020 год. В повестку включены также и вопросы предоставления права на продолжение эксплуатации организованных служебных автостоянок, предоставления льгот по линии местных пошлин, платежей 2020 года и другие вопросы.