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Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 4-е заседание 3-ей сессии Совета старейшин Еревана. Как передает Арменпресс, в повестке 14 вопросов.

Совет старейшин Еревана примет решение об утверждении и бюджете программы развития столицы на 2020 год. В повестку включены также и вопросы предоставления права на продолжение эксплуатации организованных служебных автостоянок, предоставления льгот по линии местных пошлин, платежей 2020 года и другие вопросы.




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