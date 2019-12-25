Завершено следствие по уголовному делу по побегу заключенного из больницы

В следственном отделе административных районов Ачапняк и Давидашен следственного управления Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту побега из больницы заключенного УИУ “Нубарашен”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, заключенный УИУ “Нубарашен” 1974 г.р., подсудимый по трем судебным делам, рассматриваемым в суде общей юрисдикции Еревана, в условиях избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, 11.02.2019 г. из указанного УИУ для лечения был переведен в кардиологический отдел МЦ “Армения” и, находясь под наблюдением сотрудников безопасности, 18.02.2019 года, около 15: 35, совершил побег.

На основании полученных достаточных доказательств заключенному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 355 УК Армении.

Было объявлено о завершении предварительного следствия. Уголовное дело с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд было направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.