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У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья Канады. Об этом во вторник сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт-Харди. "Угрозы цунами нет", - подчеркнули в ведомстве. Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,3 у западных берегов Канады, которое произошло в 343 км к западу от города Кэмпбелл-Ривер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

 




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БелТА

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