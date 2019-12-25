Папа римский провел рождественскую мессу в Ватикане

В ходе традиционной рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск сказал, что бог любит всех, даже худших из людей.

"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - сказал понтифик,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На традиционную ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих.

В само Рождество, в среду, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("к Риму и миру").