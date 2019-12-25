Зурабишвили желает, чтобы политики в Грузии могли решать проблемы без помощи иностранцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила желание, чтобы грузинские политики могли вести диалог без посредничества зарубежных дипломатов.

Волна протеста началась в Грузии 14 ноября, после провала поправок о переходе со смешанной на пропорциональную систему (по партийным спискам) парламентских выборов уже с 2020 года. Сесть за стол переговоров стороны сумели только после того, как к процессу в качестве медиаторов подключились зарубежные дипломаты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Я переживаю из-за этого, так как считают, что это продолжение старого неоколониального подхода. Было бы лучше, если бы мы сами решали, чем во всем нуждались бы в подключении иностранцев", - сказала Зурабишвили в передаче "Свободный взгляд" на Первом канале.

При этом она отметила, что "если они (зарубежные послы – ред.) добьются чего-то, я поприветствую это, так как сейчас главное - достичь результата, а не то, кто его добьется".