В Вифлееме начались рождественские торжества

В городе Вифлеем, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа, во вторник начались рождественские торжества. Оркестры и музыкальные ансамбли скаутов и учеников почти 30 христианских палестинских школ приняли участие в традиционном праздничном параде. Они прошли по ведущей к Ясельной площади и Храму Рождества Христова улице Звезды.

Центральное место на Ясельной площади - главной площади Вифлеема - заняли 16-метровая ель и рождественский вертеп с полноразмерными фигурами Иисуса, Девы Марии, Иосифа Обручника, волхвов, младенца Иисуса в яслях. Вертеп был подарен городу в 2017 году Папой Римским Франциском. Ель установлена практически вплотную к Базилике Рождества, где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Иисуса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В этом году иностранцев в Вифлееме в канун Рождества заметно больше, чем в предыдущем, отмечают горожане. "Этот год, пожалуй, лучший за последние полтора десятка лет. Паломников и туристов много, каждый день приезжают тысячи иностранцев", - сказал корреспонденту ТАСС Жак Джакоман - владелец одного из магазинчиков в переулке, ведущем к Ясельной площади.