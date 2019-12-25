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Спасатели потушили загоревшийся автомобиль

Спасатели потушили загоревшийся автомобиль

24-го декабря в 19:36 в службу “911” поступил звонок, что возле Центральной больницы города Сисиан Сюникской области горит автомобиль. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Пожар был локализован в 20:09, потушен в 20:15. Сгорел сектор мотора автомобиля марки “Opel Astra”.




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