Пожарные потушили пожары на травяных участках, охватившие в общей сложности около 4 га территории

24-го декабря в Национальном центре кризисного управления СС МЧС было получено 9 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более, вспыхнувших на различных травяных участках республики. Как передает Арменпресс, МЧС сообщило о пожарах:

в городе Ванадзор Лорийской области - 4000 кв / м

в селе Гугарк - 0,5 га

в Абовяне - 300 кв / м

в Дилижане - 5000 кв / м

в селе Паравакар - 4000 кв / м

в Горисе - 300 кв / м

на участке вдоль дороги Ванадзор – Дилижан - 1 га

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.