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В селе Новосельцево сгорел фураж

В селе Новосельцево сгорел фураж

В службу “911” в 08: 00 24-го декабря поступил сигнал, что в селе Новосельцево Лорийской области горит складированный фураж. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул во дворе одного из домов на 2-ой улице села Новосельцево.

Пожар был локализован в 09: 20, в 00: 25 потушен. Сгорело около 2000 тюков сена.




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