Цены на цветные металлы - 24-12-19

ЛОНДОН, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.06% и составила 1802.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.24% и составила 6171.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.52% и составила 1918.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.26% и составила 14455.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.58% и составила 17350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.45% и составила 2306.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.22% и составила 20349.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.