«Республика Армения»: Альберт ПОГОСЯН: «НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ ВЗЯТЫЙ ТЕМП»

Минувший сезон стал одним из лучших в истории отечественных шашек. После продолжительного перерыва посланцы нашей страны стали призерами официальных международных соревнований и выступили во многих соревнованиях. Это уже определенный сдвиг по сравнению со штилем недавнего прошлого. Об итогах соревновательного года мы побеседовали с президентом федерации шашек и рэндзю Армении Альбертом Погосяном.

- Может ли этот сезон стать переломным в плане выхода армянских шашек на новый уровень?

- Год действительно получился запоминающимся и богатым на события – лучший за последние десятилетия. Основные достижения были в наиболее распространенных у нас русских или 64-клеточных шашках. Все началось с чемпионата Европы, на котором наша страна, представленная четырьмя игроками, заняла в командном зачете 3 место среди восьми сборных. Затем мой подопечный, 11-летний Рафаэль Ордян стал бронзовым призером мирового первенства среди игроков до 20 лет. Откровенно говоря, это стало приятным сюрпризом, как и серебряная медаль, завоеванная 7-летней Арпи Князян (воспитанницей Ашота Мкртумяна) на чемпионате мира по блиц-игре в бразильские шашки в соревновании детей до 11 лет. А в конце ноября в Ереване впервые прошел заключительный этап розыгрыша Кубка мира по быстрым и блиц шашкам, организованный исключительно усилиями нашей федерации. В турнире по блицу участвовали 75, а рапиду – 45 шашистов из 14 стран. Среди них были 6 гроссмейстеров, трое из которых являются экс-чемпионами мира. И тут наши игроки были близки к завоеванию медалей. Так, в блице Самвел Азибекян и Ншан Алавердян заняли соответственно 5 и 6 места, а в рапиде Алавердян, поделив 3-6 места, по дополнительным показателям замкнул первую шестерку. Перед этим Гагик Григорян занял 10 место в открытом чемпионате Германии, что также является для нас хорошим результатом. Кроме того, весной сразу 12 армянских шашистов приняли участие в этапе Кубка мира в Тбилиси. Это, пожалуй, тоже беспрецедентно. Ну, а в июне я и Ншан Алавердян выступили на этапе Кубка мира в Италии. Хочу отметить, что на все международные соревнования мы и все наши ребята ездили за свой счет, поскольку шашки в Армении не пользуются государственной поддержкой. В любом случае, в последние несколько десятилетий у нас не было столь насыщенного сезона.

Полностью беседу с президентом федерации шашек и рэндзю Армении читайте в газете «Республика Армения» 25 декабря.