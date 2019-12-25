«Республика Армения»: В ЕРЕВАНЕ ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Очень скоро в Ереване откроется новый планетарий. Открытие планетария запланировано на 00:00 часов 1 января нового 2020 года, в Английском Парке столицы. В планетарии будут показывать фильмы про зарождение Вселенной, формирование звезд и планет, а также про развитие космонавтики и технологий освоения космоса.

Проект создан командой «Планетарий 1» г. Санкт-Петербурга (крупнейшего в мире по диаметру купола (37 метров) планетария, входящего в пятерку лучших музеев Северной столицы), совместно с ведущим дизайнером студии планетария Григором Машуряном.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 25 декабря.