«Республика Армения»: РУСАЛОЧКА, ТИГР, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ И ДРУГИЕ

Сказочные герои ждут в гости маленьких зрителей

В предновогодние и праздничные дни один из волнующих родителей вопросов - на какое праздничное мероприятие отвести ребенка? Ведь не секрет, что очень часто родители сетуют на унылые, шаблонные ёлки, после которых остается неприятное послевкусие - чувство зря потерянного времени и денег. Мы хотим облегчить им эту задачу и рекомендуем спектакли, которые однозначно понравятся детишкам, а также их родителям.

Первый новогодний премьерный спектакль идет в Ереванском государственном русском драматическим театре им. К.Станиславского. Здесь к Новому году подготовили яркий и веселый спектакль «Приятного аппетита, тигр», по мотивам сказки известного английского детского писателя Дональда Биссета. Сказки Дональда Биссетта любимы как детьми, так и взрослыми, отличаются тонким английским юмором. Герои сказок, в основном, животные, которые дружат, помогают друг другу, учат ответственности за взятую на себя работу. В конце спектакля в гости к героям сказки придут Дед Мороз и Снегурочка.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 25 декабря.