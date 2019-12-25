«Республика Армения»: Давид ТОНОЯН: НАША СИЛА СТАНЕТ ДЛЯ ПРОТИВНИКА ЕЩЕ БОЛЕЕ СМЕРТОНОСНОЙ

Министр обороны Армении Давид Тоноян расценил уходящий 2019 год как довольно успешный. Более того, как удавшийся со всех точек зрения. В видеоматериале, опубликованном правительством по итогам года, министр назвал два главных достижения.

Во-первых, были реализованы реформы в сфере организации питания военнослужащих, которые ныне обеспечены едой высокого качества, питательной и разнообразной. "Наши военнослужащие достойны этого", - отметил Тоноян. Во-вторых, уходящий год ознаменовался также приобретением нового вооружения: "Вооруженные силы Армении и армянская армия получили новейшую военную технику, новые виды вооружений. Наши ВС день ото дня будут становиться все сильнее, наша сила станет для противника еще более смертоносной", - сказал Тоноян.

Речь, судя по всему, идет о пополнении армянской армии новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2КМ, о чем на своей странице в Facebook 21 декабря сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян: "Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны Тор-М2КМ". О количестве поступивших ЗРК премьер предпочел не говорить, сославшись на "военную тайну".

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 25 декабря.