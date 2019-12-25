«Республика Армения»: Каждой стране по мегапроекту

Армения выразила готовность координировать проект ювелирного бренда ЕАЭС

Объединенные евразийские брэнды могут стать мощным интеграционным фактором, способствующим реализации экспортного потенциала ЕАЭС в третьи страны. Именно такого вектора придерживаются в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), председатель Коллегии которой – Тигран Саркисян ровно месяц назад в ходе Международной конференции по вопросам евразийской интеграции заявил, что каждой стране Союза предложено определить приоритетный проект, который она возьмет под свою координацию и контроль.

В этом смысле, по мнению главы ЕЭК, Армения может координировать реализацию ювелирного евразийского бренда, Беларусь – курировать проект евразийской транспортной компания, Россия может встать во главе проекта евразийского цифрового офиса, а Казахстан - продвигать проект евразийского экспортного, или транзитного потенциала ЕАЭС.

Армения, судя по всему, уже окончательно определилась с предстоящей повесткой по реализации Евразийских мегапроектов. На днях по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге премьер-министр Никол Пашинян выступил с заявлением перед СМИ, отметив, что Армения выразила готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного бренда Евразийского союза.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 25 декабря.