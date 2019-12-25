«Республика Армения»: Рост на опережение

Минэкономики представило на обсуждение новую стратегию развития промышленности Армении

В отличие от прежней стратегии, разработанной почти десять лет назад и направленной на смягчение негативного воздействия мирового финансово-экономического кризиса на экономику нашей страны, нынешний документ больше нацелен на решение проблем локального характера. Речь, в частности, о наличии маленького рынка Армении и логистических сложностях при экспорте отечественной продукции. В этом смысле, как указывают разработчики стратегии, нужно поставить акцент на развитии наукоемких отраслей, которые могут обеспечить производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Плюс - сфер, обладающих наиболее доступными логистическими возможностями для экспорта производимой продукции.

Если говорить цифрами, то промышленность обеспечила по итогам прошлого года порядка 18,4% ВВП Армении, став одной из ключевых сфер местной экономики. В течение последних лет она демонстрирует стабильный рост, который в основном обеспечивается за счет горнодобывающей отрасли и перерабатывающей промышленности.

На сегодня среди сфер, оказавших позитивное влияние на экономический рост, также можно выделить промышленное производство, объемы которого за восемь месяцев этого года выросли на 9,5% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Причем, особый оптимизм вызывает тот факт, что по темпам роста перерабатывающая промышленность даже опередила общий показатель в промсфере, зафиксировав увеличение на 10,4%. Что касается экспортных показателей промпродукции, то в период с 2016-2018 гг. средний показатель темпов роста составил в Армении 114,5%.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 25 декабря.