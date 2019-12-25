Газета “Айастани Анрапетутюн”: Первое армянское органическое вино на международной выставке

“Культура вина развивается с каждым днем, и все более популярным во всем мире становится органическое виноделие. Почему органическое? Потому что оно, в отличие от традиционного виноделия, производится из винограда, необработанного химикатами. То есть, сначала нужно наладить органическое виноградарство, и лишь затем из полученного сырья делать органическое вино. В разных странах мира, в частности в Германии, Швейцарии, США, достаточно велик спрос на органическое вино, поскольку оно, будучи изготовленным из органического сырья, полезно для здоровья и, будучи алкоголем, не содержит ничего, угрожающего здоровью.

В общине Арени Вайоц Дзорской области уже три года занимаются органическим виноградарством, и в этом году Армения выпустила свои первые органические вина с символическими названиями: “6100” и “Перекресток”. Название вина “6100”, получаемого из винограда сорта “Черное Арении” символизирует возраст виноделия Армении.

Директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян в беседе с “АА” заметила, что спрос на органическое вино довольно велик и на внутреннем рынке, хотя они выпустили несколько тысяч бутылок, но не смогут экспортировать вино в большом количестве”.

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