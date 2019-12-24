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Иван Кулеба назначен Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении

Иван Кулеба назначен Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Армении.

 Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает ТСН.

Иван Кулеба назначен Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения.




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БелТА

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