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После долгого перерыва Инга и АнушАршакяны представили зрителю видеоролик «Снежная сказка»

После долгого перерыва Инга и АнушАршакяны представили зрителю видеоролик «Снежная сказка»

   После продолжительного молчания сестры Аршакян возвращаются к любителям их творчества с оригинальным исполнением армянской национальной музыки, представляя в канун Нового года анимационное видео по мотивам песни «Снежная сказка».

КакпередаетАрменпресс,это трилогия песен, в которой сочетаются работы фонда КароЗаликяна «Ерканк», «Снегу  намело» - авторЛилит Симонян и этнографический сборник Комитаса «Сар-сар».

Автор видеоролика - Наира Мурадян.

Основная цель «Снежной сказки» - сохранить и продолжить традиции народной музыки. Инга и АнушАршакяны в этом видео объявляют о запуске нового проекта, который является проявлением  большого уважения к гениям. Проект TreeofLife - это развитие национальной музыки и серии анимационных видеороликов.

В проекте принял участие Национальный филармонический оркестр Армении под руководством Эдуарда Топчяна, хор «Овер», художественным руководителем которого является СонаОваннисян. Симфоническую аранжировкувыполнил Андраник Берберян. В видео использованорнамент, созданный Арменом Куркчяном.

 

 

 




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