После долгого перерыва Инга и АнушАршакяны представили зрителю видеоролик «Снежная сказка»

После продолжительного молчания сестры Аршакян возвращаются к любителям их творчества с оригинальным исполнением армянской национальной музыки, представляя в канун Нового года анимационное видео по мотивам песни «Снежная сказка».

КакпередаетАрменпресс,это трилогия песен, в которой сочетаются работы фонда КароЗаликяна «Ерканк», «Снегу намело» - авторЛилит Симонян и этнографический сборник Комитаса «Сар-сар».

Автор видеоролика - Наира Мурадян.

Основная цель «Снежной сказки» - сохранить и продолжить традиции народной музыки. Инга и АнушАршакяны в этом видео объявляют о запуске нового проекта, который является проявлением большого уважения к гениям. Проект TreeofLife - это развитие национальной музыки и серии анимационных видеороликов.

В проекте принял участие Национальный филармонический оркестр Армении под руководством Эдуарда Топчяна, хор «Овер», художественным руководителем которого является СонаОваннисян. Симфоническую аранжировкувыполнил Андраник Берберян. В видео использованорнамент, созданный Арменом Куркчяном.