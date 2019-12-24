Американский университет Армении и PicsArt создают лабораторию искусственного разума

Американский университет Армении (AUA) и PicsArt совместно работают над созданием исследовательской лаборатории по искусственному интеллекту (AI), которая создаст рабочие места для преподавателей и студентов для проведения инновационных исследований в области машинного обучения и компьютерного представления (computervision).

Как сообщили Арменпресс в Американском университете, AUA и PicsArt работают вместе над созданием новой модели, которая будет способствовать развитию науки и исследований и повышению академической и профессиональной компетентности в области искусственного интеллекта путем объединения результатов науки и исследований с промышленностью.

«Искусственный интеллект быстро развивается во всем мире, и я думаю, что пришло время развивать его и в Армении. Нам очень приятно работать вместе с PicsArt над созданием лаборатории искусственного интеллекта, которая предоставит широкий спектр возможностей для исследований в этой области. Надеюсь, эта инициатива продвинет нас вперед в этой области и удивит другие страны », - сказала президент AUA Карин Маркидес.

На начальном этапе лаборатория искусственного интеллекта предоставит работу двум преподавателям AUA, ведущим исследователям, а также 15 студентам бакалавриата в области компьютерных наук и наук о данных. Преподаватели AUA и специалисты по машинному обучению PicsArt начнут курс обучения в январе 2020 года. После шестинедельного курса лучшим студентам будет предложена работа в лаборатории искусственного интеллекта.

«Есть три основные причины моего воодушевления:мой профессиональный опыт в области искусственного интеллекта, тесная связь с AUA и перспективы для Армении. Я надеюсь, что вместе с AUA мы сможем развивать область искусственного интеллекта в Армении. Думаю, что это только первый шаг в нашем партнерстве, и вместе мы можем сделать больше», - говорит основатель PicsArt, выпускник AUA и попечитель корпорации AUA ОваннесАвоян.

«Искусственный интеллект - быстро развивающаяся область, поэтому жизненно важно, чтобы студенты в этих или других смежных областях получали высококачественные образовательные и исследовательские навыки, которые сделают их конкурентоспособными на рынке труда.

Американский университет Армении (AUA) - частный независимый университет, основанный в 1991 году в Ереване. AUA аккредитован WASC SeniorCollegeandUniversityCommission и является членом Калифорнийского университета. Посредством программ бакалавриата и магистратуры AUA обеспечивает высококачественное образование в Армении и регионе в соответствии с западными стандартами, одновременно содействуя инновациям и исследованиям, гражданской активности, общественным работам и демократическим ценностям», - говорится в заявлении.