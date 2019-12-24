Россия обещала остановить нападения войск Асада в Идлибе

Российская Федерация обещала Турции остановить войска президента БашараАсада в Идлибе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель президента Турции РеджепаТайипаЭрдогана.

«Россия пообещала Турции остановить нападения в сирийскомИдлибе», - подтвердил представитель Эрдогана.