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Россия обещала остановить нападения войск Асада в Идлибе

Россия обещала остановить нападения войск Асада в Идлибе

 Российская Федерация обещала Турции остановить войска президента БашараАсада в Идлибе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель президента Турции РеджепаТайипаЭрдогана.

«Россия пообещала Турции остановить нападения в сирийскомИдлибе», - подтвердил представитель Эрдогана.




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