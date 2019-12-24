Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Еще на 5 улицах Еревана будут действовать светофоры в режим «Вызов пешехода»

Еще на 5 улицах Еревана будут действовать светофоры в режим «Вызов пешехода»

В целях  безопасности движения с  25 декабря 2019 года на  еще 5 улицах столицы с нерегулируемыми  пешеходными переходамипроизойдут изменения.

- Улица Рубинянца, № 19,

- Улица Корюна - улица Налбандяна 59,

- Улица Давид Бека:  часть, прилегающая к Военной академии имени В. Саркисяна

- Тбилисское шоссе, №43/8,

- Улица Маргаряна, № 14 и № 29/3.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  мэрии Еревана,  на  упомянутых пешеходных переходах установлены светофоры с режимом «Вызов  пешехода». Отныне последовательность транспортного движения и   пешеходных переходов будет регулироваться светофорами.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации