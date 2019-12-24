Еще на 5 улицах Еревана будут действовать светофоры в режим «Вызов пешехода»

В целях безопасности движения с 25 декабря 2019 года на еще 5 улицах столицы с нерегулируемыми пешеходными переходамипроизойдут изменения.

- Улица Рубинянца, № 19,

- Улица Корюна - улица Налбандяна 59,

- Улица Давид Бека: часть, прилегающая к Военной академии имени В. Саркисяна

- Тбилисское шоссе, №43/8,

- Улица Маргаряна, № 14 и № 29/3.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на упомянутых пешеходных переходах установлены светофоры с режимом «Вызов пешехода». Отныне последовательность транспортного движения и пешеходных переходов будет регулироваться светофорами.