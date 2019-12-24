В президентской резиденции принимали детей из приграничных общин

24 декабря в резиденции президента РА гостями были дети из приграничных общин Чинари, Айгепар, Мовсес, НеркинКармирагбюр и ПаравакарТавушской области Республики Армения, а также Гюмрийского центра Шале.

КакпередаетАрменпресс,президент Армении Армен Саркисян еще во время рабочего визита в областиТавуш и Ширак пригласил детей в свою резиденцию, чтобы они приняли участие в праздновании Нового года и вместе отпраздновали наступающий Новый год.

В президентском дворце для маленьких гостей было организовано небольшое шоу с различными игровыми номерами. Детей встретили и пожелали им всех благ президент Армении Армен Саркисян и его супруга Нуне Саргсян, после чего они вместе с детворой зажгли огни рождественской елки.

Фото: Татев Дурян

«Дети приграничных общин очень активны, им просто нужно уделять больше внимания. Благодаря таким мероприятиям они также могут приглашать детей из Ереванана организованные ими праздники», - сказал Армен Саркисян, добавив, что он всегда получает положительные эмоции от любого ребенка - независимо от того, являются ли они его внуками или нет.

Супруга президента сказала, что дети - это для нее маленькаявселенная, заряженная позитивными эмоциями.

«Я впечатлена этими детьми, они совсем не стесняются, они говорили с нами, танцевали - они были активными», - сказала Нуне Саркисян.

Помимо пребывания в президентском дворце, дети имели возможность посмотреть мультфильм в кинотеатре «Москва», прогуляться по столице и получить новогодние подарки от Деда Мороза.