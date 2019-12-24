Предъявлено обвинение Варужану Мкртчяну, представляющемуся сторонником Роберта Кочаряна

Предъявлено обвинение Варужану Мкртчяну, представляющемуся сторонником второго президента Армении Роберта Кочаряна. Он обвиняется по п.1 ч.4 ст.340 (ложное свидетельство, дача ложного заключения, или подкуп или принуждение к даче искаженного перевода, или совершение организованный группой действий, предусмотренных этой статьей).

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Об этом Арменпресс рассказала пресс-секретарь спецслужбы.

«Варужан Мкртчян был обвинен по по п.1 ч.4 ст.340 Уголовного кодекса РА. По той же статье в рамках указанного уголовного дела арестованАрмен Тавадян - по подозрению в совершении преступного действия. В отношении Варужана Мкртчяна в качестве меры предосторожности выбрана подписка о невыезде», - сказала МаринаОганджанян.

19 декабря на основе информации, полученной из Главного управления по борьбе с преступностью полиции Республики Армения, в ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и материалов, подготовленных по результатам, была получена фактическая информация о том, что сторонники Роберта Кочаряна встречаются со свидетелями и жертвами событий 1 марта 2008 года и пытаются подкупить их, чтобы они отказались от своих показаний.

«В частности, один из сторонников Роберта Кочаряна пригласил свой офис в Канакереодного из пострадавших во время событий 1 марта и предложил отказаться от статуса жертвы, от показаний и не появляться в суде, заявив, что он готов заплатить деньги, которые государство должно заплатить в качестве помощи. Кроме того, он пообещал, что после смены власти пострадавший будет назначенна высокий пост. В полиции возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела проводились обыски. Обстоятельства расследуются следствием», - говорится в сообщении.

21 декабря был арестован человек, представляющийясоратником второго президента Армении Роберта Кочаряна. Расследование уголовного дела по факту предложения взятки одному из потерпевших по делу 1 марта передано в Специальную следственную службу Республики Армения.