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Посол РФ в РА посетил Национальный исследовательский университет обороны

Посол РФ в РА посетил Национальный исследовательский университет обороны

24 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе посольства полковник Андрей Грищук посетили Национальный исследовательский университет обороны Министерства обороны Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства обороны РА.

Посол России ознакомился с университетскими программами, учебными предметами, встретился софицерами-слушателями и ответил на их вопросы. Вместе    с руководством НИУО  обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, направления и перспективы дальнейшего взаимодействия.




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