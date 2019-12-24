Посол РФ в РА посетил Национальный исследовательский университет обороны

24 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе посольства полковник Андрей Грищук посетили Национальный исследовательский университет обороны Министерства обороны Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.

Посол России ознакомился с университетскими программами, учебными предметами, встретился софицерами-слушателями и ответил на их вопросы. Вместе с руководством НИУО обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, направления и перспективы дальнейшего взаимодействия.