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Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко

Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко

Белоруссию волнует, кто будет руководить Россией после 2024 года, поскольку Минск и Москва близки "без всяких планов интеграции", заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Вся конспирология у вас сейчас в России строится на том, останется президент после 2024 года или нет… Как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу без всяких планов интеграции, что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно, наверное, как и Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко", - заявил белорусский лидер в интервью радиостанции "Эхо Москвы",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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