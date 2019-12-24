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На Филиппинах более 23 тыс. человек заблокированы в портах из-за тайфуна

На Филиппинах более 23 тыс. человек заблокированы в портах из-за тайфуна

человек не могут покинуть порты на Филиппинах в связи с тайфуном Фанфон, разразившимся в центральной части страны. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse.

Для предотвращения чрезвычайных происшествий местные авиакомпании отменили часть своих внутренних рейсов, береговая охрана островного государства запретила морское сообщение. Скорость ветра Фанфона, или, как его называют на Филиппинах, Урсулы, достигает 150 км/ч. Жители прибрежных районов и регионов, где есть риск затопления, были эвакуированы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тропический шторм проследует по траектории тайфуна Хаяна, который в 2013 году унес жизни более 6,3 тыс. человек.

Информация о пострадавших пока не поступала.

 

 




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