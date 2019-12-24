"Репортеры без границ" потребовали освободить Ассанжа по состоянию здоровья

Международная организация "Репортеры без границ" требует немедленного освобождения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по гуманитарным соображениям. Об этом во вторник сообщается на сайтеорганизации.

"Мы обеспокоены состоянием здоровья Джулиана Ассанджа в настоящий момент и призываем немедленно отпустить его по гуманитарным причинам. Ассанж преследуется США за свою деятельность, связанную с журналистикой, что создает опасный прецедент для свободы прессы. Этот прецедент может быть использован в будущем для преследования журналистов и издателей, связанных с проведением расследований в интересах общества", - заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Организация также обеспокоена заявлениями о том, что у Ассанжа нет возможности подготовиться к слушанию по его делу и встречаться со своим адвокатом.