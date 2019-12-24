Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-12-19

ЕРЕВАН, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 декабря, курс доллара США вырос на 0.83 драмa и составил 479.15 драм. Курс евро вырос на 0.49 драмa и составил 530.66 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.72 драм. Курс британского фунта сократился на 2.80 драмa и составил 619.45 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 87.22 драмa и составила 22831.79 драм. Цена серебра выросла на 5.69 драмa и составила 267.66 драм. Цена платины сократилась на 283.12 драмa и составила 14111.01 драм.