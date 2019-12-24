Азиатские индексы - 24-12-19

ТОКИО, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.04% и составил 23830.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1728.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.67% и составил 2982.68 пункта, а HANG SENG снизился на 0.15% и составил 27864.21 пункта.