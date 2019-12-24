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Госбюджет перевыполнен на 89 млрддрамов

Госбюджет перевыполнен на 89 млрддрамов

По данным  на 23 декабря,  Государственный бюджет на 2019 год перевыполненна 89 млрддрамов (185 млн долларов США).

КакпередаетАрменпресс,об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении НиколПашинян.

«То есть, у нас было настолько больше налоговых поступлений в 2019 году, по сравнению спрогнозируемыми.

 В тот же день 40 млрддрамов из собранных сумм  было потрачено на уплату НДС по просроченным дебетам, т.е. были закрыты ранее накопленные долги перед предпринимателями.

В целом в этом году в экономику было возвращено 150 млрддрамовпо части  НДС.

Что касается перевыполнения госбюджета, то нет сомнений, что по итогам года оно будет намного больше», - написал премьер-министр РА.

 




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БелТА

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