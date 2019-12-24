Госбюджет перевыполнен на 89 млрддрамов

По данным на 23 декабря, Государственный бюджет на 2019 год перевыполненна 89 млрддрамов (185 млн долларов США).

КакпередаетАрменпресс,об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении НиколПашинян.

«То есть, у нас было настолько больше налоговых поступлений в 2019 году, по сравнению спрогнозируемыми.

В тот же день 40 млрддрамов из собранных сумм было потрачено на уплату НДС по просроченным дебетам, т.е. были закрыты ранее накопленные долги перед предпринимателями.

В целом в этом году в экономику было возвращено 150 млрддрамовпо части НДС.

Что касается перевыполнения госбюджета, то нет сомнений, что по итогам года оно будет намного больше», - написал премьер-министр РА.