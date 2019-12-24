Государство планирует предоставлять гарантии по сельским кредитам в приграничных общинах

Министерство экономики Республики Армения планирует в рамках пилотной программы предоставить в приграничных селах дополнительные гарантии фермерам, не имеющим залога.

Как передает Арменпресс,об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра экономики АртакКамалян.

«Согласно стратегическим мероприятиям, предполагается создать Фонд кредитных гарантий, который мы хотим сделать пилотной программой, чтобы обеспечить гарантии в приграничных деревнях тем фермерам, которые не имеют залогового предмета. Например, если человек владеет домом в приграничнойобщине, этот дом объективно оценивается банком за полцены, но этот человек не виновен в том, что проживает в приграничнойобщине. И государство хочет помочь - дать половину гарантии», - сказал Камалян.

По его словам, цель состоит в том, чтобы люди, живущие в приграничных и неграничных общинах, имели равные возможности.