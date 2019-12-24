Флойд Мэйуэзер признан самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, который возглавил американский боксер Флойд Мэйуэзер.
Согласно данным издания, Мэйуэзер заработал за 10 лет $915 млн. При этом в сумме за два боя против филиппинца Мэнни Пакьяо в 2015 году и ирландца Коннора Макгрегора (2017) он заработал более $500 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Второе место в рейтинге занял португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заработал за 10 лет $800 млн. Третьим стал аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси - $750 млн.
В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира последнего десятилетия также вошли баскетболист Леброн Джеймс ($680 млн), теннисист Роджер Федерер ($640 млн), гольфисты Тайгер Вудс ($615 млн) и Фил Микельсон ($480 млн), боксер Пакьяо ($435 млн), баскетболист Кевин Дюрант ($425 млн), а также гонщик Льюис Хэмилтон ($400 млн).