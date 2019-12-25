Мероприятия предстоящие 24 декабря

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 25 декабря, с журналистами встретится директор Спасательной службы, генерал-майор СС Вреж Габриелян. Он представит ситуацию с пожарами на территории Армении в декабре.

Подведет итоги года министр окружающей среды Эрик Григорян. Он коснется незаконной вырубки лесов, управления водными ресурсами и других тем.

В мэрии Еревана состоится 4-е заседание 3-й сессии Совета старейшин Еревана.

Сегодня станут известны 10 лучших спортсменов 2019 года.

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян представит работу, проделанную в 2019 году и достигнутые результаты.

О развитиях во внешней политике Армении в 2019 году будут говорить политолог Нарек Минасян, политолог-международник Лиана Ованнисян и политолог Вардуи Арутюнян.

В Ереване состоится торжественное открытие скульптуры Лоуренса Дженкеля “Конфета флаг Армении”.

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