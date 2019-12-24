Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Санта-Клаус в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традицииотслеживающее его передвижения.

Первой страной, где побывал Санта-Клаус, стала Россия. Он посетил села Новое Чаплино и Лорино на Чукотке, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский, а затем направился на юг.

Сейчас Санта-Клаус летит на своих волшебных санях из Окленда в город Гисборн в Новой Зеландии.

Он доставил уже 280 млн подарков,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На сайте НОРАД в режиме реального временипоказывается путь волшебника. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе бежит олень Рудольф.