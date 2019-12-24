Известно название нового Samsung Galaxy S, который убьёт iPhone 11

Уже этой зимой корейская компания презентует новые флагманы. Интрига заключается в нейминге — S11 или S20. Кажется, известный инсайдер её развеял.

Следующий флагман Samsung будет называться Galaxy S20. Об этом сообщил инсайдер ice Universe.

Получается, компания не последует за Apple и iPhone 11. В Android-сегменте принято обозначать смартфоны круглыми числами. Например, LG V10, V20 и V30,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Традиционно презентация новых Galaxy S проходит в феврале перед выставкой Mobile World Congress. В этом году компания презентовала четыре мобильных устройства серии — стандартный S10, увеличенный S10+, компактный и удешевлённый S10e и S10 5G с поддержкой нового стандарта сотовой связи.