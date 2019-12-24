Меморандум о биолабораториях почти готов — посол РФ

Меморандум о предоставлении доступа российским специалистам в биологических лабораториях в Армении практически готов.

Какпередает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

Как сообщалось ранее, основные положения документа уже согласованы. В настоящее время остаются некоторые технические проблемы. В целом, никаких проблем я не вижу», - сказал посол.

Во время пресс-конференции в Ереване 11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Республика Армения и Российская Федерация завершили переговоры по меморандуму о доступе российских специалистов в биологические лаборатории в Армении.

«Переговоры по меморандуму окончены, и сейчас проект документа проходит межведомственное согласование в каждой стране. Мы надеемся, что он будет подписан в ближайшее время. Это будет способствовать нашему сотрудничеству в области биобезопасности», - сказал Лавров.