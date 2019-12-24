Названы самые богатые музыканты десятилетия

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался Dr. Dre. Отмечается, что знаменитый продюсер не выпускал альбомы с 2015 года и не гастролировал с начала тысячелетия, однако ему удалось заработать 950 миллионов долларов. Его финансовый успех связывают с тем, что рэперу принадлежат 20 процентов акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.

На второй строчке разместилась Тейлор Свифт (825 миллионов долларов), на третьей — Беойнсе (685 миллионов долларов). Уточняется, что обе артистки заработали значительную часть денег благодаря гастролям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Четвертое место занял лидер ирландской рок-группы U2 Боно. Замкнул пятерку хип-хоп-артист Diddy. В десятку также были включены Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Ранее в декабре Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых музыкантов года. В первой тройке оказались Тейлор Свифт, Канье Уэст и Эд Ширан.