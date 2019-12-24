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Названы самые богатые музыканты десятилетия

Названы самые богатые музыканты десятилетия

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался Dr. Dre. Отмечается, что знаменитый продюсер не выпускал альбомы с 2015 года и не гастролировал с начала тысячелетия, однако ему удалось заработать 950 миллионов долларов. Его финансовый успех связывают с тем, что рэперу принадлежат 20 процентов акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.

На второй строчке разместилась Тейлор Свифт (825 миллионов долларов), на третьей — Беойнсе (685 миллионов долларов). Уточняется, что обе артистки заработали значительную часть денег благодаря гастролям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Четвертое место занял лидер ирландской рок-группы U2 Боно. Замкнул пятерку хип-хоп-артист Diddy. В десятку также были включены Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Ранее в декабре Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых музыкантов года. В первой тройке оказались Тейлор Свифт, Канье Уэст и Эд Ширан.

 

 




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