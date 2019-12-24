Давид Апоян вышел из отделения полиции: он был допрошен в качестве свидетеля

Председатель студенческого совета Ереванского государственного университета Давид Апоян вышел из отделения полиции. Как передает «Арменпресс», 24 декабря после привода в отделение полиции из своего кабинета он был допрошен в качестве свидетеля.

Адвокат Апояна Тигран Казарян отметил, что Апоян был допрошен по делу о стрельбе, произошедшей на территории университета 20 декабря.

“Давида Апояна задержали по подозрению в хулиганстве, он был допрошен в качестве свидетеля. У него не было статуса подозреваемого. Для нас неприемлемо подвергать приводу студента ЕГУ, к тому же председателя студсовета, мы обжалуем это”, - сказал Казарян.

Давид Апоян отметил, что о задержании его не уведомили и не представили законных оснований для задержания, а во время инцидента его не было на месте происшествия.

“Представители закона поднялись в мой кабинет. На вопрос, знаю ли я кого-либо из участников инцидента, я ответил “нет”. Спустя некоторое время они сообщили, что меня должны подвергнуть приводу. Во время инцидента я был на шестом этаже центрального корпуса ЕГУ, участвовал в мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире”, - отметил Апоян.

Председатель студенческого совета ЕГУ Давид Апоян был подвергнут приводу 24 декабря из своего кабинета в университете.