Не будет необходимости ездить из Дилижана в Ереван: медицинский центр “Дилижан” переоснащен

Жители Дилижана и близлежащих деревень теперь не будут вынуждены добираться до Еревана, чтобы получить качественное лечение. Как передает «Арменпресс», 24-го декабря состоялась церемония открытия отремонтированного медицинского центра “Дилижан”, на которой присутствовал также и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Директор медицинского центра Рубен Бабакехян в беседе с журналистами отметил, что центр полностью переоснащен оборудованием лучших медицинских брендов.

“Основательно отремонтировано здание центра, потому что здание было очень старым и изношенным. Оно оборудовано приборами лучших медицинских брендов. Как мы и обещали, дилижанцы будут лечиться в Дилижане. В преддверии Нового года мы преподносим жителям Дилижана красивый сюрприз. Мы сделали все, чтобы не было необходимости ездить в Ереван”, - сказал директор центра.

Фото: Геворга Перкуперкяна

По словам Бабакехяна, недалеко от медицинского центра есть и площадка для вертолета санавиации.

Дилижанский медицинский центр полностью отремонтирован, реконструирован и переоснащен современным оборудованием. Инвестиционную программу осуществил Арутюн Кушкян, вложив более 2,4 млн долларов США. Дилижанский медицинский центр обслуживает около 20 - 25 тысяч жителей Дилижана и прилегающих 6 общин. В медучреждении 175 сотрудников, 30 из которых -врачи, при необходимости периодически проводятся регулярные визиты еще 35 врачей из Еревана. Медицинский центр имеет также и первичное звено охраны здоровья - поликлинику, роддом, службу скорой помощи.