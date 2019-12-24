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Государство намерено внедрить систему учета и нумерации сельскохозяйственных животных

Государство намерено внедрить систему учета и нумерации сельскохозяйственных животных

В 2020 году Министерство экономики Армении представит правительству программу учета и нумерации сельскохозяйственных животных.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 24 декабря заявил заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян.

“Я придаю большое значение тому, что в 2020 году мы представим в правительство программу учета и нумерации сельскохозяйственных животных. Сотрудники нашего министерства очень воодушевлены этой программой, поскольку, не зная, что мы имеем, без инвентаризации, мы не можем осуществлять программы развития”, - сказал Габриелян.

Замминистра отметил важность программы и в том плане, что тем самым они смогут лучше контролировать и болезни сельскохозяйственных животных. В 2020 году министерство представит также и  программу по ликвидации бруцеллеза.




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БелТА

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